"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة

شهد اليوم السادس من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي تألق النجمات على السجادة الحمراء بإطلالات لافتة وجريئة، حيث تنوعت التصاميم بين القصير والطويل.

فيما يلي، نستعرض إليكم أبرز هذه الإطلالات:



نجلاء بدر

لفتت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بفستان طويل يجمع بين اللونين الوردي والأسود، بقصة واسعة ومكشوفة عند منطقة الصدر.

واختارت مكياجا قويا بألوان ترابية وشفاه بلون نيود، مع تسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها.

زينت إطلالتها بقلادة وأساور أنيقة أضافت لمسة فاخرة.



آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة بفستان كت طويل باللون البيج اللامع، مغطى بالكامل بالتطريزات الدقيقة التي عكست الأضواء على السجادة الحمراء، واعتمدت مكياجا ناعما، فيما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها بانسيابية جذابة.

أكملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.



هنا شيحة

اختارت الفنانة هنا شيحة الظهور بفستان طويل شفاف عند منطقة البطن باللون الأسود بتصميم أوف شولدر، ما منحها مظهرا لافتا.

اعتمدت مكياجا بدرجات النيود وتسريحة شعر ذيل الحصان التي أبرزت تفاصيل الفستان.

ونسقت إطلالتها مع مجوهرات رقيقة مكونة من كوليه وخاتم وأساور.



ليلى علوي

أطلت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر الناري، مزود بفتحة ساق جريئة.

وتركت شعرها على كتفيها بطريقة بسيطة،ونسّقت إطلالتها مع كلاتش وحذاء باللون الفضي، وأقراط طويلة وأساور أنيقة.



رنا رئيس

اختارت الفنانة رنا رئيس فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض، مزيناً بتطريزات لامعة.

تألقت بمكياج ناعم وأحمر شفاه نيود، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى.



رانيا يوسف

أثارت رانيا يوسف الجدل كعادتها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا بنقشة التايجر، بتصميم كب وفتحة ساق طويلة.

ووضعت مكياجا ترابيا مع أحمر شفاه نيود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا. ونسقت مع الفستان مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأساور.