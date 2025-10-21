إعلان

نجلاء بدر بإطلالة جريئة في سادس أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

10:43 م 21/10/2025
تألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت نجلاء فستانا طويلا مزيج من اللونين الوردي والأسود، بقصة واسعة ومكشوفا عند منطقة الصدر.


واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان الترابية.


واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.


وزينت إطلالتها مجوهرات مكونة من قلادة، وأسورة.

