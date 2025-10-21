لفتت الفنانة روجينا الأنظار خلال خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة وجريئة تحمل توقيع دار الأزياء Peter Abdel Karim، حيث جمعت بين الفخامة والعصرية في آنٍ واحد.

جاءت إطلالة روجينا على شكل بدلة نسائية أنيقة مكوّنة من بليزر وبنطلون واسع الأرجل ، مصمّمة من قماش المخمل الفاخر باللون البنفسجي الداكن .

ونسّقت أسفل البليزر توبًا قصيرًا لامعًا باللون البنفسجي الميتالك أضفى بريقًا أنثويًا متناسقًا مع لون البدلة، ليجمع بين القوة والنعومة في آن واحد.

واختارت مكياجًا ترابيًا هادئًا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، بينما اعتمدت تسريحة ذيل حصان مرتفعة أبرزت ملامحها الجذابة وأضافت لمسة من الجرأة والحداثة.

وأكملت روجينا إطلالتها بحقيبة يد كلاتش سوداء، ومجموعة من المجوهرات الراقية شملت عقدًا وخاتمًا وأسورة بتصميم بسيط وأنيق.

بلغت قيمة الإطلالة نحو 1,500 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 75,500 جنيه مصري، لتكون واحدة من الإطلالات اللافتة التي جمعت بين الأناقة والرقي في مهرجان هذا العام.