إعلان

بـ 75 ألف جنيه.. روچينا تخطف الأنظار بـ"بدلة" جريئة في "الجونة السينمائي"

كتب : أسماء العمدة

05:25 م 21/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    روجينا
  • عرض 13 صورة
    روجينا
  • عرض 13 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 13 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 13 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 13 صورة
    روجينا
  • عرض 13 صورة
    سعر إطلالة روجينا
  • عرض 13 صورة
    روجينا
  • عرض 13 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 13 صورة
    روجينا تتألق في الجونة
  • عرض 13 صورة
    الفنانة روجينا
  • عرض 13 صورة
    روجينا بالبنفسجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت الفنانة روجينا الأنظار خلال خامس أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة أنيقة وجريئة تحمل توقيع دار الأزياء Peter Abdel Karim، حيث جمعت بين الفخامة والعصرية في آنٍ واحد.

جاءت إطلالة روجينا على شكل بدلة نسائية أنيقة مكوّنة من بليزر وبنطلون واسع الأرجل ، مصمّمة من قماش المخمل الفاخر باللون البنفسجي الداكن .

روجينا

ونسّقت أسفل البليزر توبًا قصيرًا لامعًا باللون البنفسجي الميتالك أضفى بريقًا أنثويًا متناسقًا مع لون البدلة، ليجمع بين القوة والنعومة في آن واحد.

واختارت مكياجًا ترابيًا هادئًا مع أحمر شفاه بدرجات النيود، بينما اعتمدت تسريحة ذيل حصان مرتفعة أبرزت ملامحها الجذابة وأضافت لمسة من الجرأة والحداثة.

روجينا

وأكملت روجينا إطلالتها بحقيبة يد كلاتش سوداء، ومجموعة من المجوهرات الراقية شملت عقدًا وخاتمًا وأسورة بتصميم بسيط وأنيق.

بلغت قيمة الإطلالة نحو 1,500 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 75,500 جنيه مصري، لتكون واحدة من الإطلالات اللافتة التي جمعت بين الأناقة والرقي في مهرجان هذا العام.

سعر إطالالة روجينا في الجونة إطالات الجونة الفنانة روجينا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"لا أراك".. مراكز شباب القرى تدفع الرياضيين من ذوي الإعاقة للاعتزال (تحقيق)
هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟
السر تحت السرير.. لغز جديد يقلب "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص