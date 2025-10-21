جمالها رهيب.. من هي ملكة الريد كاربت في رابع أيام الجونة؟

رانيا يوسف جريئة ونجلاء بدر بفستان مفتوح.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم

في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 8، حرصت نجمات الفن على الظهور بأبهى إطلالة وخطف الأنظار وعدسات الكاميرا والمصورين، سواء بتصميمات الفساتين الساحرة أو البسيطة أو الجريئة.



ومن بين كل الإطلالات، هناك إطلالة خطفت الأنظار لتحصل على لقب"ملكة الريد كاربت".



نستعرض لكم في الألبوم التالي 10 صور لملكة "ريد كاربت" في اليوم الرابع لمهرجان الجونة، وفق ما ذكرته مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لمصراوي.



قالت مصممة الأزياء زينب الشوربجي، إن الفنانة "أروى جودة" هي التي تستحق هذا اللقب خلال اليوم الرابع من المهرجان.

أوضحت زينب إن الفنانة أروى جودة ظهرت بإطلالة عصرية وأنيقة من توقيع هويدا البريدي من مجموعة Artisan Allure ربيع 2025 في أسبوع الموضة بباريس".



وأشارت: "يتميز الفستان بقصة الصدر ملائمة للأكتاف وتطريزات منحوتة ولؤلؤ وخرز وورود باللون الأوف وايت".



وتابعت: "أكملت أروى إطلالتها بمكياج بسيط أبرز ملامح وجهها".



ولفتت: "كما أن قصة الشعر ذيل الحصان مناسبة جدا مع المجوهرات والحقيبة".