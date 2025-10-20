"جاذبية اللون الأسود".. هنا شيحة بإطلالة جذابة في الجونة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
10:25 م 20/10/2025
ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة ساحرة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت هنا فستان باللون الأسود مكشوف عند منطقة الصدر.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.