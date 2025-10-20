إلهام شاهين بإطلالة كاجوال في رابع أيام الجونة

بأكثر من نص مليون.. 10 صور لإطلالة درة في ثاني أيام مهرجان الجونة

على طريقة مارلين مونرو.. لولا سوليا بإطلالة جريئة في الجونة



ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كاجوال خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وأطلت إلهام تيشرت باللون البينك ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت إلهام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.



وزينت إطلالتها باكسسوارت مكونة من ساعة يد وحلق.