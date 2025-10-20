إعلان

إلهام شاهين بإطلالة كاجوال في رابع أيام الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

05:49 م 20/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    إلهام شاهين بإطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة كاجوال خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وأطلت إلهام تيشرت باللون البينك ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت إلهام أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.


وزينت إطلالتها باكسسوارت مكونة من ساعة يد وحلق.

إلهام شاهين الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)