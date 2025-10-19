أروى جودة.. 20 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام الجونة

"لوك كلاسيكي وراقي".. ناقد موضة يصف إطلالة هذه الفنانة في مهرجان الجونة

63 ألف.. جزمة حمراء تثير الجدل في رابع أيام مهرجان الجونة

حرصت النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة ومميزة على السجادة الحمراء في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات جريئة وملفتة.

فيما يلي، أجرأ إطلالات النجمات في رابع أيام الجونة:



أروى جودة

ظهرت الفنانة أروى جودة مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البيج، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي وحذاء باللون الفضي.



وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.



يسرا اللوزي

وأطلت الفنانة يسرا اللوزي بفستان جريء باللون الأخضر من خامة الساتان اللامع، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش أسود.

أسماء جلال

كما تألقت الفنانة أسماء جلال بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا طويلا بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم باللون الأبيض من خامة الدانتيل، ونسقت مع إطلالتها حقيبة بنفس اللون.