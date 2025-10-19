أحمد داوود بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة.. وهذا سعرها.. صور

لفت الفنان أحمد داوود الأنظار على السجادة الحمراء خلال مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، بإطلالة كلاسيكية راقية تحمل طابعًا جريئًا ومختلفًا عن المألوف، حيث ارتدى بدلة توكسيدو فخمة من تصميم دار Mr.Tuxedos (مستر توكسيدوز)، بلغت قيمتها نحو 45 ألف جنيه مصري.

اختار أحمد داوود لونًا غير تقليدي لبدلته، هو العنّابي الداكن، ما أضفى على مظهره فخامة وعمقًا يليقان بأجواء المهرجان.

جاء تصميم البدلة بصفين من الأزرار في أسلوب كلاسيكي يبرز ملامح الأناقة الذكورية، فيما جاء الجاكيت ضيق القصة (Slim Fit) ليمنحه مظهرًا عصريًا وممشوقًا.

واختار له داوود لونًا فاتحًا ناعمًا مثل الوردي الفاتح أو الأبيض المائل للدفء، مع نقشة خفيفة على شكل خطوط طولية أو مربعات صغيرة، لتكسر حدة اللون الغامق وتمنح التوازن البصري المطلوب.

وأكمل الإطلالة بـ ربطة عنق كلاسيكية سميكة بلون قريب من لون البدلة (عنّابي أو بني داكن)، تزيّنت بـ نقوش هندسية دقيقة أو نقاط بيضاء صغيرة، مما أضفى لمسة من الحيوية والجرأة الراقية على اللوك الرسمي.

أضفى أحمد داوود لمسة عصرية على إطلالته من خلال نظارة طبية بإطار معدني دائري باللون الذهبي، ما منحه مظهرًا أنيقًا ومثقفًا في الوقت نفسه.

واختار حذاءً رسميًا لامعًا باللون الأسود لإكمال أناقة التوكسيدو، فيما ظهر على معصمه سوار بسيط من الخرز أو المعدن كإضافة شبابية تعبّر عن شخصيته العفوية.

أما تسريحة الشعر فجاءت طبيعية وأنيقة، حيث اعتمد قصّة شعر قصيرة مجعّدة مصففة بطريقة بسيطة، أبرزت ملامحه وأكملت الإطلالة بلمسة من التميز والجرأة.