خطفت الأنظار.. أروى جودة بإطلالة جريئة في رابع أيام الجونة

كتب : مصراوي

07:37 م 19/10/2025
    أروى جودة
كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

تألقت الفنانة أروى جودة، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وأطلت أروى مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البيج، تميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة. واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش فضي وحذاء باللون الفضي. وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.

أروى جودة مهرجان الجونة اطلالة أروى جودة

