بسعر صادم.. نيللي كريم تتألق بمجوهرات بتوقيع عزة فهمي في مهرجان الجونة

كتبت- أسماء العمدة:

07:13 م 19/10/2025
    سعر مجوهرات نيلي كريم
    نيلي كريم في الجونة
    نيلي كريم
    مجوهران نيلي كريم في الجونة
    حلق

خطفت الفنانة نيللي كريم الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة راقية ومميزة، تزيّنت خلالها بمجموعة مجوهرات فاخرة من تصميم المصممة العالمية عزة فهمي، التي عُرفت بتوظيفها الفنون الشرقية والتراث المصري في تصميمات عصرية فريدة.

جاءت إطلالة نيللي لتجسّد الأناقة والفخامة في آنٍ واحد، إذ اختارت عقدًا وقرطين من مجموعة "ثريا" التي أطلقتها عزة فهمي بإصدار محدود، مستوحاة من الرموز السماوية والروح العثمانية في تفاصيلها الدقيقة.

6f1fdf45-ab1d-4b64-9b0a-6bebd34bf9b3_11zon

ارتدت نيللي عقد خرز من الذهب عيار 18 قيراطًا، يُعد قطعة فنية فريدة من نوعها ضمن إصدار محدود.

8dfd31ba-1370-4657-90a0-653b57dfbb55 (1)_11zon


جاء التصميم بطابع عثماني كلاسيكي يُبرز خيوطًا من النجوم والأهلة المتمايلة، نُفِّذت بدقة بتقنية الأسلاك الدقيقة (Filigree)، وهي من أبرز التقنيات التي تشتهر بها دار عزة فهمي.

وقد أُضيف للعقد لمسة روحانية خاصة من خلال النقش العربي لعبارة "سعادة وفرح"، لتجسد المعنى العاطفي وراء التصميم.


سعر العقد نحو مليون وخمسمائة وخمسة وسبعين ألف جنيه مصري (1,575,000 جنيه).

أما الأقراط، فجاءت من الذهب عيار 18 قيراطًا أيضًا، تحت عنوان "الأقراط متعددة السحر"، حيث تلتقي فيها رموز الحماية والبعث في تصميم يجمع بين الفخامة والمعنى الرمزي.

1aa80aa8-a84a-444a-bc82-45bd3ebffc7e_11zon

تميّزت الأقراط بوجود رمز العين المصنوعة بتقنية الأسلاك الملتوية الدقيقة، والمزينة بـ زهرتي لوتس وقزحية، في دلالة على النقاء والجمال.وتتدلى من العين ثلاثة أهلة تنساب منها وحدات ونجوم مرصعة بالألماس، مع إمكانية ترصيعها بـ الياقوت والألماس أو الزمرد والألماس حسب التصميم.

7450ad44-591d-4d75-8883-4be3c89bf620_11zon
سعر الأقراط: نحو مائتين وثلاثة وسبعين ألف جنيه مصري (273,000 جنيه).

الفنانة نيللي كريم يللي كريم نيلي كريم مهرجان الجونة

