"غير مناسب لقوامها".. خبير ينتقد إطلالة بشرى في مهرجان الجونة

تصوير- علاء أحمد

أوضح ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا أن إطلالة الفنانة بشرى خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة تثبت أن الفستان مهما كان جميلا، إذا لم يكن مناسبا لصاحبه، فإنه يظهر بشكل سيء ولا يمنح الإطلالة الجاذبية المطلوبة.

وأضاف حنا في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "الفستان لم يكن مناسبا للفنانة بشرى، ظلم إطلالتها، والفستان كان سيبدو مختلفا تماما لو ارتدته فنانة أخرى مثل تارا عماد".

وأشار إلى أن هذا التصميم من الفساتين لا يتناسب مع بشرى، كما أنه لم يكن بالمقاس المناسب لها، ومنح الإطلالة تقييم 3/10.