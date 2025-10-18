إعلان

بالأحمر الناري.. ركين سعد بإطلالة جذابة في ثالث أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

10:29 م 18/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد بإطلالة جذابة
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد بإطلالة جذابة
  • عرض 5 صورة
    566591791_1343660607232449_4839718702028301291_n
  • عرض 5 صورة
    ركين سعد بإطلالة جذابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت ركين مرتدية فستانا طويل باللون الأحمر الناري بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

ركين سعد بإطلالة جذابة الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين