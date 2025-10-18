بالأحمر الناري.. ركين سعد بإطلالة جذابة في ثالث أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت ركين مرتدية فستانا طويل باللون الأحمر الناري بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.
واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.
ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.