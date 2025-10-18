فستان شفاف فوق الركبة.. يسرا اللوزي بإطلالة جريئة في الجونة

إلهام شاهين بفستان "تمنيناتي" من Givenchy في مهرجان الجونة السينمائي

بـ 98 ألف جنيه.. ميار الغيطي بفستان سبعيناتي في مهرجان الجونة

”اتلبس مرتين”.. منة شلبي بفستان جريء في "الجونة" ارتدته قبلها فانيسا بارادي

تارا عماد تتألق في فستان “ميدي” من أباديا في "الجونة السينمائي".. سعره

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت يسرا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيج، وحذاء فضي، وزينت الإطلالة بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.