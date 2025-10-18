إعلان

فستان شفاف فوق الركبة.. يسرا اللوزي بإطلالة جريئة في الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

10:06 م 18/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 5 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 5 صورة
    يسرا اللوزي
  • عرض 5 صورة
    يسرا اللوزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي، بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وأطلت يسرا مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، مزين بتطريزات لامعة وبصيحة الشراشيب.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيج، وحذاء فضي، وزينت الإطلالة بارتداء مجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

يسرا اللوزي الجونة مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين