إطلالة الفنانة بسنت شوقي في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي كانت من أبرز لحظات السجادة الحمراء هذا العام، إذ اختارت فستانًا من تصميم دار Jean Pierre Khoury Studios اللبنانية باللون الأخضر الزمردي.

تصميم الفستان من توقيع المصمم اللبناني جان بيير خوري تميّز بخطوطه الانسيابية وتطريزه اليدوي الفاخر الذي يعكس الحرفية الراقية للدار.

التصميم جاء بأكتاف مكشوفة (strapless) مع صدرية مدعومة (bustier) مطرزة بأنماط دائرية متداخلة، يبرز منحنيات الصدر والكتفين، مع لمسة في التطريز الذي يشبه الدوائر المتدفقة.

المصمم خوري معروف بقدرته على الدمج بين التراث الشرقي والحداثة الأوروبية، وقدّم فستانًا يليق بنجمات السينما العالمية، ويحمل بصمة عربية أصيلة.

أما عن سعر الفستان، بحسب ما صرحت دار أزياء Jean Pierre Khoury Studios لـ مصراوي، يبلغ سعر الفستان 6,500 دولار، أي ما يعادل نحو 309 ألف جنيه.