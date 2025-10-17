نجلاء بدر بإطلالة جريئة ولامعة في ثاني أيام الجونة
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
عرض 4 صورة
عرض 4 صورة
عرض 4 صورة
عرض 4 صورة
ظهرت الفنانة نجلاء بدر، بإطلالة جريئة ولامعة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
أطلت نجلاء مرتدية فستان طويل باللون الفضي اللامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.
واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات الألوان الترابية.
واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.
ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الذهبي اللامع.
وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وعدة أساور.