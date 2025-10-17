إعلان

نجلاء بدر بإطلالة جريئة ولامعة في ثاني أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

08:38 م 17/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نجلاء بدر
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نجلاء بدر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة نجلاء بدر، بإطلالة جريئة ولامعة على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

أطلت نجلاء مرتدية فستان طويل باللون الفضي اللامع، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر ومزود بفتحة ساق جريئة.


واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات الألوان الترابية.


واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا بشكل عفوي على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الذهبي اللامع.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة، وعدة أساور.

الفنانة نجلاء بدر هرجان الجونة لجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)