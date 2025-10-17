إعلان

بإطلالة جديدة إلهام شاهين تتألق في مهرجان الجونة لليوم الثاني

كتب أسماء العمدة

08:28 م 17/10/2025
    إلهام شاهين على الريد كاربت (3)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (12)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (9)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (10)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (11)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (8)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (7)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (6)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (1)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (4)
    إلهام شاهين على الريد كاربت (5)

تألقت الفنانة إلهام شاهين في اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بإطلالة مفعمة بالحيوية والأناقة، جمعت بين الألوان الجريئة والتفاصيل الراقية التي تعكس شخصيتها القوية وحسّها الفني المميز.

اختارت إلهام شاهين بلوزة ملوّنة بأكمام طويلة مع وشاح مفتوح بتصميم فني تميّز بمزيج من الألوان الزاهية مثل الوردي، البرتقالي، الأزرق، والأخضر، ما أضفى على الإطلالة لمسة من البهجة والحياة. ونسّقت معه بنطلونًا رسميًا باللون الكحلي الداكن ليوازن حيوية الألوان العلوية ويمنحها مظهراً أنيقاً ومتناسقاً.

أكملت النجمة إطلالتها بـ عقد متدلٍ مرصّع بأحجار لامعة بدرجات الأخضر والشفاف، وحذاء أسود مدبب بكعب عالٍ زاد من فخامة المظهر. أما من ناحية الجمال، فقد اعتمدت تسريحة شعر مموجة منسدلة ومكياجًا ناعماً أبرز ملامحها الهادئة، لتطلّ بإطلالة أنيقة تجمع بين الجرأة والرقي على السجادة الحمراء في الجونة.

إلهام شاهين هرجان الجونة لجونة

