طه دسوقي وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح الجونة 2025

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

تصوير- علاء أحمد

أطل الفنان طه دسوقي ببدلة كلاسيك "كحلي" خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت زوجته فستان طويل شيفون كت باللون الأسود..

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، باللون الوردي.

ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأبيض اللؤلؤ الأنيق.

واختارت أن تسريحة الشعر المنسدل بطريقة تناسب إطلالتها المميزة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.