خطفت الأنظار.. 25 صورة للنجمات بإطلالات ملكية في مهرجان الجونة

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 17/10/2025
كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد
تنافست النجمات على الظهور بأفضل إطلالة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وظهرت العديد من النجمات بإطلالات ملكية خطفت أنظار الجميع، نستعرضها لكم على النحو التالي:

درة
ظهرت الفنانة درة بإطلالة مبهرة، إذ ارتدت درة فستان طويل باللون الأزرق اللامع بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية من كوليه وخاتم وأسورة.


جيهان الشماشرجي
ارتدت الفنانة جيهان الشماشرجي فستانا طويلا بقصة منفوشة من أسفل باللون الأبيض ونسقت معه جوانتي طويل، و اعتمدت مكياجا نودي، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.


روجينا
أطلت الفنانة روجينا فستانا طويلا بقصة منفوشة من أسفل باللون الأبيض ونسقت معه جوانتي طويل، و اعتمدت مكياجا نودي، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات الكشمير، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وحلق.


بشرى
ظهرت الفنانة بشرى بفستان أبيض أنيق من دون أكمام، تميز بقصته الواسعة، واختارت مع إطلالتها كلاتش بسيط مع مجوهرات فضية لامعة.

ومن حيث الجماليات، اعتمدت بشرى مكياجا ناعما.


أروى جودة
بينما ارتدت الفنانة أروى جودة فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة الكب ومنفوش من الأسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها مرفوعة لأعلى.

أروى جودة بشرى روجينا جيهان الشماشرجي درة مهرجان الجونة السينمائي

إعلان

