الأبيض يليق بها.. منة شلبي بإطلالة جذابة في ثاني أيام الجونة

جذابة وكاجوال.. أبرز 10 إطلالات لفعاليات اليوم الثاني من الجونة

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، لفتت الأنظار إطلالات رجالية جريئة وغير تقليدية على السجادة الحمراء.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز الإطلالات الرجالية في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

أحمد السعدني

ظهر أحمد السعدني ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

محمد فراج

ارتدى الفنان محمد فراج بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

أحمد داوود

أطل الفنان أحمد داوود ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.

أشرف زكي

ظهر الفنان أشرف زكي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

حسين فهمي

ظهر الفنان حسين فهمي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

شريف منير

ارتدى الفنان شريف منير ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

حسن أبو الروس

ظهر الفنان حسن أبو الروس ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

تامر حبيب

ظهر الفنان تامر حبيب ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

خالد سليم

ارتدى الفنان خالد سليم بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

هاني رمزي

ظهر الفنان هاني رمزي ببدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

محمود العسيلي

ارتدى المطرب محمود العسيلي بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون النبيتي.

نور النبوي

ارتدى نور بدلة كلاسيكية باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

نيقولا معوض

ظهر الفنان نيكولا معوض ببدلة باللون الأسود اللامع دون قميص أسفلها ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.

محمد مكاوي

ارتدى الفنان محمد مكاوي بدلة دون قميص باللون البيبي بلو اللامع، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.