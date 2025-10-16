منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

انطلق مساء اليوم الخميس حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما في العالم العربي.

وخلال الحفل، تعرضت الفنانة منة شلبي لموقف محرج، حيث تمزق فستانها من الخلف بشكل مفاجئ أثناء تبادلها التحية مع الفنانة يسرا على المسرح.

وسارعت يسرا إلى مساعدة منة شلبي، وتعاملت مع الموقف بهدوء قبل استكمال فقرات الحفل.

منة شلبي ويسرا تتألقان على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة

ولفتت الفنانة منة شلبي الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا فضيّا لامعا بتصميم انسيابي أبرز رشاقتها.

واختارت مكياجا ناعما بألوان النيود، مع تسريحة شعر منسدل على الجانبين، وزُينت إطلالتها بقلادة وأقراط ماسية أنيقة.

أما الفنانة يسرا، ظهرت بإطلالة راقية، مرتدية فستانا طويلا باللون "البيبي بلو" مزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا هادئا بألوان النيود، مع شعر منسدل على الكتفين.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.