فستان جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالتها في افتتاح مهرجان الجونة

منة شلبي تتعرض لموقف محرج ويسرا تحل الأزمة.. ماذا حدث للفستان؟

ظهرت الفنانة نيللي كريم، بإطلالة جريئة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت نيللي فستانا طويلا باللون "البستاج"، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، مزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.