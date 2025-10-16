تصوير - علا أحمد



ظهرت الفنانة شيرين رضا، بإطلالة جريئة ومُلفتة، خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدت شيرين فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب، ومزود بفتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وقلادة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.