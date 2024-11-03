مهرجان الجونة

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نيللي كريم الأعلى سعرا والأكثر أناقة.. 3 إطلالات تخطف الأنظار في الجونة بتكلفة تجاوزت الـ7 مليون

12:56 م الأحد 03 نوفمبر 2024
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    اختتمت نيللي مشاركتها في المهرجان بإطلالة ساحرة بفستان أسود
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    فستان نيللي كريم في الختام من تصميم ياسمين يحيي ودار Maison Yeha.
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    التصميم يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتفاصيل الراقية
  • عرض 17 صورة
    إجمالي تكلفة إطلالات نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي السابع بلغت حوالي 7 مليون و310 ألف جنيه
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    إطلالة نيللي كريم في ختام مهرجان الجونة
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    مجوهرات نيللي كريم
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    إطلالة نيللي كريم في رايع أيام مهردان الجونةة
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    نيللي كريم بإطلالة من توقيع المصمم نور فتح الله
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    مجوهرات نيللي كريم في رابع أ]ام الجونة
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    فستان نيللي كريم
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    مسعر مجوهرات نيللي كريم في افتتاح الجونة
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    بلغت تكلفة الفستان حوالي 50,000 جنيه
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    سعر الفستان يبلغ حوالي 24,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و170 ألف جنيه
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    إطلالة نيللي كريم في افتتاح الجونة
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    نيللي كريم في ختام الجونة
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    نيللي كريم بإطلالة تشبه حورية البحر
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كتبت- أميرة حلمي

تصوير- علاء أحمد

لفتت النجمة نيللي كريم الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالات فريدة وأنيقة خلال أيام المهرجان، استعرضت فيها حسها الراقي وذوقها الفاخر.

نرصد تفاصيل ثلاث إطلالات رائعة للفنانة نيللي كريم، التي تجاوزت تكلفتها الإجمالية الـ7 مليون جنيه.

400

الإطلالة الأولى:

ظهرت نيللي في ثالث أيام المهرجان بفستان من تصميم اللبناني طوني ورد، يحمل طابعًا ملكيًا راقيًا بتصميم “حورية البحر” بلون وردي هادئ من الأورجانزا الحريرية.

الفستان مطرّز بالكامل بالتول الممزوج بخيوط لوريكس وزهور من الكريستال.

تواصل “مصراوي” مع دار طوني ورد، وأكدوا أن سعر الفستان يبلغ حوالي 24,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل مليون و170 ألف جنيه.

300

الإطلالة الثانية:

في رابع أيام المهرجان، تألقت نيللي بفستان من تصميم نور فتح الله، بلون أزرق سماوي مصنوع من الأورجانزا، وأكملت الإطلالة بحقيبة “دوم كلتش” من OKHTEIN وأقراط بتصميم زهرة مرصعة بحجر التوباز الأزرق من Dima Jewellery، مما جعل إطلالتها متكاملة ومميزة.

100

بلغت تكلفة الفستان حوالي 50,000 جنيه، والحقيبة 30,000 جنيه، على موقع بيعها OKhtin.

ونسقت مع الفستان مجوهرات عبارة عن أقراط وسوار من الماس وحجر التوباز، وأكدت Dima Jewellery لـ مصراوي أن تكلفة المجوهرات بلغت 360,000 جنيه، لتصل تكلفة الإطلالة إلى نحو 440,000 جنيه.

200

الإطلالة الثالثة:

اختتمت نيللي مشاركتها في المهرجان بإطلالة ساحرة بفستان أسود من تصميم ياسمين يحيي ودار Maison Yeha.

التصميم يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والتفاصيل الراقية، مع قصّة ضيقة وذيل ممتد.

زينت الإطلالة بمجوهرات فاخرة من IRAm، تشمل عقدًا ماسيًا كبيرًا وأقراطًا وخاتمًا وسوارًا، وبلغت تكلفتها 3 مليون و700 ألف جنيه، وذلك بحسب ما صرحت به مجوهرات إرم لـ مصراوي.

إجمالي تكلفة إطلالات نيللي كريم في مهرجان الجونة السينمائي السابع بلغت حوالي 7 مليون و310 ألف جنيه.

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