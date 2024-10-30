كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

وصف ناقد الموضة اللبناني باتريك خليل عبر مقطع فيديو على قناته الرسمية بمنصة "يوتيوب" إطلالة الفنانة نيللي كريم خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، بأنها اختارت فستانا أنيقا من تصميم دار الأزياء الشهيرة "طوني ورد"، إلا أن خليل اعتبر أن الإفراط في استخدام الريش في تصميم الفستان أثر سلبا على الإطلالة بشكل عام.

وأوضح "خليل" أن الفستان، رغم تصميمه الاحترافي، كان مليئا بالريش بشكل مبالغ فيه، ما قلل من أناقة الإطلالة وأضفى عليها طابعا مبالغا فيه.

وأضاف أن الوجه الرقيق لنيللي كريم كان يتطلب إطلالة أكثر بساطة وتجنب الزخارف الكثيفة مثل الريش.

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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