"ليلة لا تُنسى".. نورهان منصور تنشر صورًا من ختام مهرجان الجونة

شاركت الفنانة نورهان منصور جمهورها مجموعة صور جديدة من إطلالتها خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، الذي أُقيم مساء الجمعة الماضية.

ونشرت نورهان الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "ليلة لا تُنسى".

ولاقت الصور تفاعل واسع من جمهورها ومتابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "تحفة"، "شياكة وأناقة"، "قمر"، "أجمل واحدة كده كده"، "قلبي"، "ملكة"، "بسبوسة".

يُذكر أن آخر أعمال نورهان منصور كان مسلسل "قهوة المحطة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025 بمشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية.

