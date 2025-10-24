بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان

الجونة- منى الموجي:

رحب المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، في حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة المُقام اليوم الجمعة 24 أكتوبر على مسرح البلازا بمدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر بالممثل العالمي سكوت إيستوود.

وحرص الحضور على الترحيب بـ سكوت إيستوود، والذي وصل إلى مصر قبل ساعات، لحضور حفل ختام الدورة الثامنة.

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل الختام المذيعة والممثلة ناردين فرج، واستعرضت في كلمتها أبرز فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت في 16 أكتوبر ونحتفل بختامها بإعلان الفائزين اليوم 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.