الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم حفل الختام المذيعة والممثلة ناردين فرج، واستعرضت في كلمتها أبرز فعاليات الدورة الثامنة التي انطلقت في 16 أكتوبر ونحتفل بختامها بإعلان الفائزين اليوم 24 أكتوبر.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.