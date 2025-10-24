صورة الطفلة هند رجب حاضرة في ختام الجونة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يختتم مهرجان الجونة السينمائي فعالياته اليوم الجمعة بعد 7 أيام من الندوات والفعاليات الفنية التي شهدت حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق للانتهاء من اللمسات النهاية قبل حفل الختام احتفالا بانتهاء فعاليات الدورة الثامنة هذا العام.

وكانت صورة الطفلة الفلسطينية هند رجب حاضرة على الريد كاربت وسط تأثر الحضور.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

