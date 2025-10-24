18 صورة .."فساتين من كل لون" نجمات الفن في ثامن أيام مهرجان الجونة

خَطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بعد ظهورها على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة تجمع بين الفخامة والبساطة، حيث ظهرت بفستان قطيفة باللون الكحلي أضفى عليها لمسة من الكلاسيكية الراقية.

وشاركت جومانا جمهورها صور الإطلالة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة بكلمة واحدة: "تألق"، وجاءت التعليقات:"ما شاء الله قمر.. اللوك حلو جدًا وظهورك بيخطف الأنظار"، وكتب آخر: "جمالك ملوش مثيل.. قمر في كل حالاتك".

وخلال فعاليات المهرجان، حرصت جومانا مراد على توجيه رسالة محبة وتقدير إلى النجمة الكبيرة يسرا بعد حضورها معرض يسرا الفني المقام ضمن فعاليات الجونة احتفالًا بمرور خمسين عامًا من مشوارها الفني، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي، وعلّقت عليه قائلة: "ألف مبرووووك يا حبيبة قلبي على التكريم والمعرض الرائع والمبهر لتاريخك الفني الكبير والمشرف والاحتفال بـ50 سنة سينما.. بحبك أوي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد كان مسلسل "أم 44" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي، وسلّط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة تخص المرأة العربية، خصوصًا النساء اللاتي تجاوزن سن الأربعين، في إطار يجمع بين الدراما والكوميديا السوداء.