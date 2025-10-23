"أوف شولدر"..لقاء الخميسي تتألق على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" في الجونة

استعرضت الفنانة درة، الفساتين التي ارتدتها في 7 أيام بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة السينمائي 2025".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ايه الجمال ده، عسل، يا جمالك، حلوة أكثر من اللازم".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.