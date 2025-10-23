بالصور- فرقة النور والأمل في افتتاح حفل توزيع جوائز سيني جونة

أكثر من 300 ألف دولار.. "سيني جونة" يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الثامنة

تصوير: أحمد مسعد:

أحيت فرقة النور والأمل افتتاح حفل توزيع جوائز سيني جونة الذي يقام اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختياراته لفئة النجوم الصاعدين ضمن برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة هذا العام، والذي يضم مجموعة من صُنّاع الأفلام الشباب الذين يعيدون صياغة ملامح السينما العربية والأفريقية المعاصرة.

اختيرت القائمة لتحتفي بأصوات سينمائية متفرّدة من مختلف أنحاء المنطقة، تجمع بين الثراء الفكري والقيمة الجمالية.

انطلق برنامج "سيني جونة للنجوم الصاعدة"، ليعبّر عن التزام الجونة برعاية مستقبل السينما العربية والأفريقية، ويكرّم صُنّاع الأفلام الذين يشكّلون، بلغتهم السينمائية المتفردة، المشهد السينمائي في المنطقة.

يشارك جميع "نجوم سيني جونة الصاعدين" لهذا العام بأعمال ضمن المهرجان، سواء أفلام داخل المسابقة أو خارجها، أو عبر مشاريع مرشّحة لمنح دعم ضمن برنامج سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام.

وفي تعليقه على المبادرة، قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي في بيان صحفي: "يجسّد هؤلاء الفنانون نوع من المواهب التي يفخر مهرجان الجونةبدعمها، أصوات جريئة تدفع حدود التعبير وتعيد تعريف السينما العربية على مستوىعالمي، ومن خلالهم نرى مستقبلًا يمتد فيه السرد العربي والأفريقي إلى آفاق جديدة دون أن يفقد جذوره".

من جهتها،علّقت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان قائلة: "برنامج النجوم الصاعدين ليس مجرد احتفاء بالأصوات الجديدة، بل هو محاولة لجمعها في نسيج واحد. هؤلاء المبدعون يذكّروننا بأن السينما ليست مجرد تمثيل للواقع، بل محاولة لإعادة اكتشافه،وخيالهم الجرئ هو ما يبقي حكايتنا الجماعية حيّة".

وقالت حياة الجويلي، مديرة برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة: "أشعر بفخر كبير تجاههذه المجموعة؛ كلٌّ منهم يحمل صدقًا شعوريًا حميميًا ولا محدود. تُذكّرنا أعمالهم أن السينما ما زالت قادرة على الإدهاش، والتأثير، وفتح منافذ جديدة للرؤية، أنهم لا يعكسون العالم فحسب، بل يعيدون طرحه وتأمله وتخيّله".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

