"أوف شولدر"..لقاء الخميسي تتألق على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" في الجونة

أكثر من 300 ألف دولار.. "سيني جونة" يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الثامنة

شاركت الفنانة شيرين رضا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها بأحدث ظهور لها خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

ونشرت شيرين، الصور التي التقطتها لها الفنانة نيللي كريم وظهرت فيها داخل البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحر الشمس والمرح.. الصور بواسطة العظيمة نيللي كريم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، برنسيسة، أحلى شيكا، ايه الحلاوة دي، تسلم ايدك يا نيللي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.