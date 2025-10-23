إعلان

رانيا يوسف تكشف فرق السن الحقيقي بينها وبين زوجها أحمد جمال

كتب : سهيلة أسامة

01:14 م 23/10/2025
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن فارق العمر الحقيقي بينها وبين زوجها الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، مؤكدة أنها تكبره بعامين وسبعة أشهر فقط.

وقالت رانيا في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "الفرق بينا سنتين وسبع شهور، بس الناس كاتبة حاجات غريبة واتقال 15 سنة، وأنا مش عارفة جابوا الأرقام دي منين".

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت زواجها من أحمد جمال خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

يُذكر أن الثنائي تعاونا في أكثر من عمل فني، من بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

@alnahareg

رانيا يوسف تكشف فرق السن بينها وبين زوجها مش هتصدق اكبر منه بكام سنة #صبايا_الخير مع #ريهام_سعيد #مهرجان_الجونة_السينمائي

♬ original sound - Al Nahar TV

رانيا يوسف أحمد جمال ريهام سعيد مهرجان الجونة السينمائي

