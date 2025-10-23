رانيا يوسف تكشف فرق السن الحقيقي بينها وبين زوجها أحمد جمال
كتب : سهيلة أسامة
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن فارق العمر الحقيقي بينها وبين زوجها الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، مؤكدة أنها تكبره بعامين وسبعة أشهر فقط.
وقالت رانيا في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "الفرق بينا سنتين وسبع شهور، بس الناس كاتبة حاجات غريبة واتقال 15 سنة، وأنا مش عارفة جابوا الأرقام دي منين".
وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت زواجها من أحمد جمال خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.
يُذكر أن الثنائي تعاونا في أكثر من عمل فني، من بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.
