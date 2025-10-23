رانيا يوسف تكشف فرق السن الحقيقي بينها وبين زوجها أحمد جمال

"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

بعد ظهورها حامل على الريد كاربت.. ثراء جبيل تكشف نوع جنينها

تنوعت بين الجرأة والأناقة.. 15 صورة لـ إطلالات نجمات الفن في اليوم السابع

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن فارق العمر الحقيقي بينها وبين زوجها الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال، مؤكدة أنها تكبره بعامين وسبعة أشهر فقط.

وقالت رانيا في لقاء مع الإعلامية ريهام سعيد على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "الفرق بينا سنتين وسبع شهور، بس الناس كاتبة حاجات غريبة واتقال 15 سنة، وأنا مش عارفة جابوا الأرقام دي منين".

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت زواجها من أحمد جمال خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد.

يُذكر أن الثنائي تعاونا في أكثر من عمل فني، من بينها مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي عُرض في رمضان 2025، وكان أحمد المخرج المنفذ للعمل.

@alnahareg رانيا يوسف تكشف فرق السن بينها وبين زوجها مش هتصدق اكبر منه بكام سنة #صبايا_الخير مع #ريهام_سعيد #مهرجان_الجونة_السينمائي ♬ original sound - Al Nahar TV

اقرأ أيضًا:

"كلام بايخ وناس سخيفة".. رانيا يوسف ترد على منتقديها بعد زواجها





تامر حسين يوضح موقفه من محمد فؤاد بعد تسريب أغنية "حليم"



