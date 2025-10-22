إعلان

الطويل يكسب.. 25 صورة لـ النجمات بفساتين طويلة في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

12:18 ص 22/10/2025
خطفت نجمات الفن في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي أنظار الحاضرين وعدسات التصوير على السجادة الحمراء.

وحرصت النجمات على الظهور بإطلالات جريئة وأنيقة، وارتداء أجمل الفساتين الطويلة والأنيقة، التي نالت استحسان الجمهور الحاضر في المهرجان.
والتقطت كاميرات التصوير صورًا مميزة للنجمات على الريد كاربت، أبرزهم ناهد السباعي، جيهان الشماشرجي، رانيا وشقيقتها نورهان منصور، جميلة عوض، هنا شيحة، رانيا يوسف، يسرا اللوزي، لقاء الخميسي، مايان السيد، وغيرهن.
تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.
مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

مهرجان الجونة السينمائي إطلالات جريئة السجادة الحمراء جيهان الشماشرجي

