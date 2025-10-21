"فستان أمواج البحر".. مايان السيد بـ "لوك" ساحر في مهرجان الجونة

بفستان أحمر جريء.. أسماء أبو اليزيد مع زوجها على ريد كاربت الجونة السينمائي

شهد اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، تألق الفنانة مايان السيد على السجادة الحمراء.

وحرصت مايان على التقاط صورًا تذكارية على السجادة الحمراء، وظهرت بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان أنيق بألوان أمواج البحر.

كما التقطت مايان صورًا مع الفنان عمر رزيق أحد أبطال فيلم "ولنا في الخيال.. حب".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.