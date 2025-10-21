إعلان

بحضور أمير رمسيس وعلي العربي.. "الجونة السينمائي" يعرض فيلم "الحياة بعد سهام"

كتب : منى الموجي

09:47 م 21/10/2025
الجونة- منى الموجي:
تصوير- علاء أحمد:
استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثامنة، الفيلم الوثائقي الحياة بعد سهام للمخرج نمير عبدالمسيح، والذي ينافس على جوائز المهرجان.
وشهد العرض حضور المخرج أمير رمسيس، المخرج والمنتج علي العربي، وعدد من صناع الفيلم بينهم مخرجه نمير عبدالمسيح.
الفيلم الذي تبلغ مدته 76 دقيقة، يُعد العمل الوثائقي الثاني لنمير عبدالمسيح، المخرج المصري الذي نشأ في فرنسا وتلقى تعليمه السينمائي في مدرسة La Fémis المرموقة. ويواصل عبدالمسيح في هذا الفيلم استكشاف موضوعات الهوية والانتماء والذاكرة، من خلال معالجة إنسانية عميقة تلامس وجدان المشاهدين.
مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

