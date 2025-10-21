بالصور- نجوم وأبطال فيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة

بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

شهدت السجادة الحمراء لليوم السادس في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي توافد أبطال فيلم "السادة الأفاضل".

وحضر على الريد كاربت لمهرجان الجونة، الفنانة انتصار، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنانة هنادي مهنا، الفنانة انتصار، والفنان طه دسوقي وزوجته وغيرهم من النجوم والأبطال.

احتفلت الفنانة انتصار بالعرض الأول لفيلمها "السادة الأفاضل" وظهرت على الريد كاربت بفستان واسع وحرصت على ممازحة عروسة المهرجان والتقطا سويا العديد من الصور التذكارية.

بينما ظهرت هنادي مرتدية فستان أبيض قصير فوق الركبة، يشبه إلى حد كبير فساتين النجمة العالمية مارلين مونرو.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة، فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال، وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.