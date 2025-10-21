بالفيديو.. رقص محمد رمضان مع يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

التقى الفنان محمد رمضان، النجمة يسرا في حفل أقيم على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهر خلاله محمد رمضان وهو يرحب بالنجمة يسرا، كما ظهر الثنائي وهما يرقصان على نغمات أغنية "3 دقات" وسط تفاعل المتواجدين.

كشف الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "أسد" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "أسد" في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي، ويشاركه البطولة كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

يذكر أن آخر مشاركات محمد رمضان على شاشة السينما بفيلم "ع الزيرو" عام 2023.

