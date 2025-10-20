إعلان

20 صورة من السجادة الحمراء لفيلم "50 متر" بمهرجان الجونة السينمائي

كتب : مصراوي

08:56 م 20/10/2025
الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم 50 متر، المعروض ضمن فعاليات مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، حضور عدد من نجوم الفن.

وكان من بين الحضور: نيقولا معوض، بسمة داود، المخرجة سارة جوهر، المدير الفني للمهرجان المخرجة ماريان خوري.

وتعليقًا على عرض الفيلم في المهرجان قالت يمنى في بيان صحفي "مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا. كما أنني متشوقة لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

فيلم 50 متر مهرجان الجونة السينمائي الأفلام الوثائقية الطويلة

إعلان

