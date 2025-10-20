الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

هنأت النجمة ليلى علوي صديقتها النجمة الكبيرة يسرا، بالاحتفاء بمشوارها في مهرجان الجونة السينمائي، في جلسة حوار بعنوان خمسين سنة يسرا، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الثامنة، اليوم الاثنين 20 أكتوبر.

وقالت ليلى "فخورين بيكي، الدنيا كلها بتحبك وتستاهلي لانك بتحبي الكل وبتدي للكل، وعندك الجانب الخيري والإنساني علي وصلاتك وتسبيحك، وقريبة جدا جدا من ربنا، وبتنصحي الكل بده،

مشوارك الحلو الطويل مليان بالنجاحات والأزمات والصعوبات".

وطلبت ليلى من يسرا، التي يحرص الجميع على أن ينادونها بـ سيڤا أن توجه نصيحة لها وللفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام "بشوفك متميزة عننا، انتي حكيمة، وعندك طاقة تراضي كل الناس، ومريتي بخبرات كتير وصلتك لده".

وردت يسرا "الصبر نصبر على ظروفنا، ونرضى باللي أحنا فيه لأنه خير كبير مكناش نحلم بيه، كل ما نصفى كل حاجة بتعدي، ونكبر الدماغ ونفوت ونعمل روحنا مش واخدين بالنا".

وشهدت الجلسة مظاهرة في حب النجمة الكبيرة، وحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: إلهام شاهين، هالة صدقي، هاني رمزي، أشرف عبدالباقي، طارق الجنايني، شيري عادل، هاني خليفة، نور علي، داليا شوقي، نور النبوي، وليد الحلفاوي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ركين سعد.

