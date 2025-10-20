بالصور.. 4 نجمات بالبدل الرجالية في مهرجان الجونة
كتب : مصراوي
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
تصوير- علاء أحمد
ظهرت عدد من نجمات الفن، ببدل رجالية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي
ومن أبرز الفنانات اللاتي ظهرن ببدل رجالية في المهرجان، الفنانة علا رشدي، الفنانة هنا شيحة، والفنانة داليا شوقي
كما ارتدت الإعلامية مفيدة شيحة بدلة بيضاء أنيقة، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة
وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر