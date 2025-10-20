إعلان

بالصور.. 4 نجمات بالبدل الرجالية في مهرجان الجونة

كتب : مصراوي

04:08 م 20/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة رسمية لهنا شيحة في الجونة
  • عرض 10 صورة
    إطلالة غير تقليدية لعلا رشدي في الجونة
  • عرض 10 صورة
    الإعلامية مفيدة شيحة بالجونة
  • عرض 10 صورة
    داليا شوقي بإطلالة غير تقليدية بالجونة
  • عرض 10 صورة
    أحمد داوود وعلا رشدي
  • عرض 10 صورة
    مفيدة شيحة تلفت الأنظار بالجونة السينمائي
  هنا شيحة في الجونة
    هنا شيحة في الجونة
  • عرض 10 صورة
    داليا شوقي على السجادة الحمراء
  • عرض 10 صورة
    إطلالة داليا شوقي في اليوم الخامس للجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت عدد من نجمات الفن، ببدل رجالية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز الفنانات اللاتي ظهرن ببدل رجالية في المهرجان، الفنانة علا رشدي، الفنانة هنا شيحة، والفنانة داليا شوقي

كما ارتدت الإعلامية مفيدة شيحة بدلة بيضاء أنيقة، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر

نجمات الفن بدل رجالية مهرجان الجونة السينمائي

