20 صورة لفنانات تألقن باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

كتب : منال الجيوشي

02:39 م 20/10/2025
  عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (4)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (5)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (6)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (7)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (8)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (9)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (10)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (11)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (12)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (13)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (14)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (15)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (16)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (17)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (18)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (19)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (20)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (2)
  • عرض 20 صورة
    فنانات تألقن باللون الأسود (3)

تألقت عدد من الفنانات بفساتين سوداء أنيقة، على مدار ٤ أيام من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي

ومن أبرز الفنانات اللاتي خطفن الأنظار بفساتين سوداء أنيقة: أمينة خليل، إلهام شاهين، ليلى علوي، شيرين رضا، هالة صدقي، لبلبة، شيري عادل، نيللي كريم، منة شلبي، والإعلامية مفيدة شيحة.

وانطلقت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي يوم ١٦ أكتوبر، وتستمر حتى ٢٤ أكتوبر

مصراوي يعرض لكم ٢٠ صورة لفنانات تألقن باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي.

فنانات تألقن باللون الأسود مهرجان الجونة السينمائي فساتين سوداء

