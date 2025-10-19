تصوير / علاء أحمد:

شهدت افتتاحية اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ8، تألق غير عادي من نجمات الفن، اللاتي حرصن على الظهور بأفضل وأجمل الإطلالات أمام عدسات التصوير.

حرصت العديد من النجمات على الظهور بإطلالات جريئة وارتداء فساتين قصير أو طويلة مفتوحة من الأعلى تناسب أجواء وفعاليات الجونة.

وخطفت الفنانة أروى جودة والفنانة سامية الطرابلسي، والفنانة يسرا اللوزي ظهرت بفستان يشبة "العباية" بفتحة ساق طويلةوارتدت أسفها شورت أسود، ومي الشابة مي الغيطي، الأنظار بعد الظهور بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما. كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

