"نجمة النجوم".. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة خلال ندوتها في مهرجان الجونة

كتبت- سهيلة أسامة:

05:29 م 19/10/2025
شاركت النجمة يسرا جمهورها مجموعة من الصور من الندوة الخاصة التي أُقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت يسرا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في الحدث الذي يجمع نخبة من نجوم وصُناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمراية"، "أجمل يسرا"، "نجمة النجوم"، وغيرها من التعليقات

وشهد المهرجان، اليوم الأحد 19 أكتوبر، إقامة جلسة حوارية مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام.

وتُقام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بمدينة الجونة خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025، ويُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يهدف إلى دعم السينما العربية والعالمية وتعزيز التعاون الثقافي بين الشعوب.

