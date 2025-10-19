

الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء السبت 18 أكتوبر، حفلا غنائيا كبيرا، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، النجم حسين فهمي، النجمة يسرا، وأنس بوخش، وعدد كبير من النجوم. وأشاد ساويرس بـ نانسي مؤكدا أنها من أكثر الفنانين الذين يغنون لـ مصر بحب صادق. كما تفاعل الحضور مرددين كلمات الأغاني وبالرقص على أنغامها.

ورحبت نانسي بالحضور، قائلة "مساء الخير والشياكة على مصر وأهل مصر، وكل النجوم اللي منورين اليوم من مصر وكل الدول العربية، مبسوطة اني بغني معاكم شكرا من القلب لـ نجيب ساويرس وسميح ساويرس على الحفل الحلو اللي بيحصل كل سنة بالجونة، بحبكم كتير، وأكيد هنقضي سهرة حلوة".

وغنت نانسي "أنا مصري وأبويا مصري"، وبعدها "حبك سفاح"، "يا أطبطب وأدلع".

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.