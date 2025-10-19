إعلان

بحضور النجوم.. 13 صورة لـ نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها

كتب : منى الموجي

01:55 م 19/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (4)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (5)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (6)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (7)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (8)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (9)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (10)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (11)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (12)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (13)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (1)
  • عرض 13 صورة
    نانسي عجرم تشعل أجواء مهرجان الجونة السينمائي بأغانيها (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


الجونة- منى الموجي:
تصوير- منى الموجي:
أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء السبت 18 أكتوبر، حفلا غنائيا كبيرا، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بحضور مؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، النجم حسين فهمي، النجمة يسرا، وأنس بوخش، وعدد كبير من النجوم. وأشاد ساويرس بـ نانسي مؤكدا أنها من أكثر الفنانين الذين يغنون لـ مصر بحب صادق. كما تفاعل الحضور مرددين كلمات الأغاني وبالرقص على أنغامها.
ورحبت نانسي بالحضور، قائلة "مساء الخير والشياكة على مصر وأهل مصر، وكل النجوم اللي منورين اليوم من مصر وكل الدول العربية، مبسوطة اني بغني معاكم شكرا من القلب لـ نجيب ساويرس وسميح ساويرس على الحفل الحلو اللي بيحصل كل سنة بالجونة، بحبكم كتير، وأكيد هنقضي سهرة حلوة".
وغنت نانسي "أنا مصري وأبويا مصري"، وبعدها "حبك سفاح"، "يا أطبطب وأدلع".
مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

نانسي عجرم مهرجان الجونة السينمائي نجيب ساويرس حسين فهمي يسرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين