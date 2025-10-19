بعد حديثها في الجونة السينمائي.. ماذا قدمت كيت بلانشيت لدعم اللاجئين؟

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء مهرجان الجونة السينمائي مساء السبت 18 أكتوبر، بحفل غنائي كبير أقيم على هامش فعاليات المهرجان، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت خلالها الفنانتان يسرا وهدى المفتي وهما ترقصان على أنغام أغنية "آه ونص"، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما، وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، إلى جانب دعمه للمواهب الجديدة عبر منصة "سيني جونة".

