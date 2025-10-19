إعلان

بالفيديو.. رقص يسرا وهدى المفتي على أنغام "آه ونص" لنانسي عجرم بمهرجان الجونة

كتب : نوران أسامة

01:01 م 19/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رقص هدى المفتي ويسرا في حفل نانسي عجرم بمهرجان الجونة
  • عرض 4 صورة
    هدى المفتي وبسرا_
  • عرض 4 صورة
    رقص هدى المفتي ويسرا من حفل نانسي عجرم بمهرجان الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشعلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أجواء مهرجان الجونة السينمائي مساء السبت 18 أكتوبر، بحفل غنائي كبير أقيم على هامش فعاليات المهرجان، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، ظهرت خلالها الفنانتان يسرا وهدى المفتي وهما ترقصان على أنغام أغنية "آه ونص"، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب من خلال السينما، وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، إلى جانب دعمه للمواهب الجديدة عبر منصة "سيني جونة".

اقرأ أيضًا:
أنيقة وجريئة.. مي سليم تنشر صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي

كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي" تحكي عن فترة تواجدها في مصر وساندوتش الفلافل

تارا عماد تتألق في فستان “ميدي” من أباديا في "الجونة السينمائي".. سعره 55 ألف جنيه

موعد ومكان عزاء حفيد الموسيقار علي إسماعيل

نانسي عجرم رقص يسرا هدى المفتي مهرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين