كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي" تحكي عن فترة تواجدها في مصر وساندوتش الفلافل

كتب : منى الموجي

12:09 م 19/10/2025

كيت بلانشيت

نظم مهرجان الجونة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة، اليوم الأحد 19 أكتوبر، جلسة حوار مع النجمة العالمية كيت بلانشيت، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد.
وحكت كيت عن فترة تواجدها في مصر للسياحة، وأن شخصا أخبرها بوجود فيلم يتم تصويره، وطلب منها الحضور مقابل ما يعادل بضعة دولارات وساندوتشات فلافل مجانية، ووقتها لم تكن تخطط لتكون ممثلة.


كيت تلقت جائزة الإنسانية من مهرجان الجونة السينمائي أمس السبت في حفل عشاء حضره عدد كبير من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي، وحرصت ريا أبي راشد على تقديم التهنئة لها.
جدير بالذكر أن كيت بلانشيت عرُض لها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فيلم father mother sister brother.

