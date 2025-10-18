تصوير- علاء أحمد:

وصلت منذ قليل النجمة منة شلبي على ريد كاربت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة هذا العام.

ظهرت منة شلبي مرتدية فستان أسود أنيق خطفت به الأضواء فور وصولها على الريد كاربت، وحرصت على تحية المتواجدين، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

تعرضت الفنانة منة شلبي لموقف محرج أثناء تسلمها جائزة "الإنجاز الإبداعي"، على مسرح حفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.

نشر برنامج" ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام، ظهرت خلاله الفنانة منة شلبي وهي مرتبكة بعد انقطاع فسانها، لتقوم النجمة يسرا بتدارك الموقف ومساعدتها سريعا.

وشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

يذكر أن منة شلبي تشارك بفيلم "7 Dogs" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

