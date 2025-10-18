ماذا طلبت كيت بلانشيت من حضور مهرجان الجونة السينمائي؟

تامر حبيب ينشر صور من العرض الخاص لفيلم "My Father" ضمن فعاليات الجونة

فساتين قصيرة وجريئة.. 20 صورة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة روجينا الأنظار فور وصولها على ريد كاربت فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت روجينا مرتدية فستان أصفر أنيق و جريء وأنيق، خطفت به الأنظار على الريد كاربت، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

وشهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي العديد من الفعاليات الفنية بحضور أبرز النجوم وصناع السينما من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت اليوم السبت، افتتاح النسخة الجديدة من سوق سيني جونة، إلى جانب جلسة حوارية مع النجمة الأسترالية العالمية كيت بلانشيت.

يذكر آن آخر مشاركات روجينا الفنية كانت بمسلسل "حسبة عمري" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

أول تعليق من ياسر جلال بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ

الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)