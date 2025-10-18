الجونة- منى الموجي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن افتتاح سوق سيني جونة، والذي يضم أقسام جديدة، وعروض، وشركات رائدة في صناعة السينما. ويتعاون مع الهيئة المصرية للأفلام، التي دعمت سوق الأفلام عبر شراكات إقليمية ودولية.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان "نفخر هذا العام بشراكتنا مع جيميناي إفريقيا - Gemini Africa والمجلس الثقافي البريطاني - British Council، ويسرّنا الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من صالون السوق - Le Salon du Marché. وتلقينا أكثر من 40 طلب مشاركة استجابةً للدعوة المفتوحة؛ اختيرت على إثرها مجموعة للمشاركة في السوق وعرض مشروعاتهم ضمن جلسات تقديم".

ركن التصوير السينمائي (Cinematography Corner)

يقدم السوق للجمهور "ركن التصوير السينمائي" كأحدث الإضافات لسوق سيني جونة.

وتابع البيان "أعلن المهرجان أيضًا عن توقيع اتفاقية تعاون رسمية بين "الهيئة المصرية للأفلام - Egypt Film Commission" و"مجموعة أوري الصينية - ORI"؛ والتي تهدف إلى تعزيز الروابط السينمائية بين الصناعتين المصرية والصينية، ودعم مشاريع الإنتاج المشترك، وبرامج التدريب، وتبادل الخبرات بين السوقين. سيتم توقيع الاتفاق خلال فعاليات المهرجان، بحضور ممثلين من الجانبين، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية في تطوير صناعة السينما الإقليمية.

قهوة وحديث (Talks Over Coffee)

يُطلق المهرجان هذا العام سلسلة "قهوة وحديث"، وهي مجموعة من النقاشات محدودة العدد، تُعلن يوميًا. تتناول موضوعات محورية في الصناعة مثل الإنتاج المشترك العابر للحدود، والتحديات السياسية، ومستقبل تمويل الأفلام.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.